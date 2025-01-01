مسؤول إسرائيلي: الساعات المقبلة حاسمة ونتوقع انضمامًا أميركيًا للحرب

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول سياسي إسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء إن "الأيام المقبلة حاسمة"، مضيفًا أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن "الأميركيين سينضمون قريبًا إلى الهجوم الواسع على إيران"، بحسب ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم".

يُعقد مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة، اجتماع للكابينيت السياسي والأمني الإسرائيلي، يُقدَّم خلاله للوزراء استعراض لمسار العمليات العسكرية في إطار الحرب على إيران، بما يشمل مدى التقدّم في تحقيق الأهداف والتقديرات المتعلقة بمواصلة الحرب.

وبحسب المصدر، فإن إسرائيل تسعى إلى إنهاء الحرب سريعًا، دون الانجرار إلى حرب استنزاف ومواجهة تمتد لعدة أشهر مع إيران، وسط مؤشرات متزايدة خلال الساعات الأخيرة على اقتراب انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق خطة محددة ويتقدّم بحسب ما هو متوقع.

ووفقًا للمعطيات العسكرية، أطلقت إيران منذ بداية الحرب نحو 400 صاروخ باليستي باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وقد أصاب نحو 20 منها مناطق مبنية وتسببت بأضرار أو إصابات، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي الصواريخ.

كما أطلقت إيران نحو 1000 طائرة مسيّرة، تمكن أقل من 200 منها من اختراق الأجواء، دون أن تكون لأي منها فاعلية تذكر وجرى اعتراض كل المسيّرات التي استدعى الأمر إسقاطها، بحسب المزاعم الإسرائيلية.



يأتي ذلك في ظل تعتيم تفرضه إسرائيل على مواقع سقوط الصواريخ، لا سيما في المنشآت العسكرية والمواقع الإستراتيجية، بما يشمل حجم الأضرار المادية والخسائر البشرية الناتجة عنها.

وأفادت التقديرات العسكرية أن الجيش الإسرائيلي سيواصل اليوم تركيز هجماته على غربي طهران، مع فتح مسارات جوية جديدة استعدادًا ليوم للهجمات الكثيفة على طهران، وتستهدف العمليات تحقيق سيطرة جوية واستكمال بنك الأهداف في شرق العاصمة الإيرانية.