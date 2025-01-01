كاتس: سلاح الجو دمر مقر قيادة الأمن الداخلي للنظام الإيراني في طهران

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء يوم الأربعاء، أن سلاح الجو دمر مقر قيادة الأمن الداخلي الإيراني في العاصمة طهران.



ونشر كاتس بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أوضح من خلاله أن "الإعصار يواصل ضرب طهران.. طائرات القوات الإسرائيلية دمرت للتو مقر قيادة الأمن الداخلي للنظام الإيراني الذراع القمعية الرئيسية للديكتاتور الإيراني".

وشدد كاتس على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف رموز النظام الإيراني في أي مكان حول العالم".



هذا وأفاد متحدث عسكري إسرائيلي بأن القوات نفذت مئات الطلعات الجوية وقصفت خلالها أكثر من 1100 هدف داخل إيران، منذ بدء الهجمات صباح الجمعة الماضي.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إيفي ديفرين في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس": "لقد وجهنا ضربات شديدة لعناصر النظام الإيراني، مما أدى إلى دفعهم للتراجع نحو وسط إيران، وهم يركزون الآن جهودهم على إطلاق الصواريخ من منطقة أصفهان".

وأوضح ديفرين أن القوات الإسرائيلية تتصرف بشكل منهجي لتحييد التهديد النووي الإيراني، وقد ألحقت أضرارا جسيمة بالمنشآت النووية.

وأشار إلى أن إيران تطلق يوميا صواريخ باتجاه إسرائيل على شكل موجات، مشيرا إلى أنه تم إطلاق نحو 30 صاروخا باليستيا في موجتين ليلة الثلاثاء، مؤكدا أن معظمها جرى اعتراضه ولم تقع أي إصابات في إسرائيل.

وشنت إسرائيل في ليلة 13 يونيو 2025 عملية عسكرية ضد إيران متهمة طهران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي يزعم أنه اقترب من "نقطة اللاعودة".

وشملت أهداف القصف الجوي وغارات المجموعات التخريبية، المنشآت النووية والقيادات العسكرية، وعلماء الفيزياء النووية البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض - أرض".

أما إيران، فتنفي وجود أي مكون عسكري في مشروعها النووي، وقد ردت بإطلاق وابل من الصواريخ وطائرات مسيرة قتالية.

وقد حددت طهران أهداف الضربات بأنها منشآت عسكرية وصناعية عسكرية إسرائيلية.

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميا، وتعد السلطات الإسرائيلية بمواصلة الحملة حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، وفي المقابل تهدد طهران باستمرار قصف إسرائيل ما لم تتوقف عن القصف الجوي.