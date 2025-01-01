المقاومة بغزة تقصف وتقنص جنود الاحتلال في مناطق التوغل

غزة/سما/

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تنفيذ هجمات مسلحة، استهدفت قوات الاحتلال في مناطق التوغل البري.

وأعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن تمكن ناشطيها من قصف تجمع لجيش الاحتلال في منطقة السطر الغربي في مدينة خان يونس، بعدد من قذائف الهاون، كما أعلنت عن استهداف موقع مارس العسكري شرق المدينة برشقة صاروخية.

كذلك أعلنت كتائب القسام في عملية مشتركة مع سرايا القدس، عن تمكنهم من قنص جندي إسرائيلي وقتله على الفور في منطقة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وقالت إن ناشطيها رصدوا هبوط طائرة مروحية لإخلائه.

كما أعلنت “سرايا القدس” عن تمكن ناشطيها من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع “ثاقب” زرعت مسبقًا شرقي بلدة عبسان.

وذكرت تقارير عبرية، أن عدد من الجنود أصيب بعضهم بجروح خطرة جراء حدث أمني في قطاع غزة.

ونعت “كتائب المجاهدين”، القيادي الميداني علي سعدي الآغا، عضو المجلس العسكري الأعلى، وقالت إنه ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية “بعد مسيرة جهادية طويلة”.

وأكدت في ذات الوقت أن جرائم الاحتلال “لن تُضعف عزيمتنا وأن دماء الشهداء ستبقى منارة لطريق المقاومة”.