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ايران تعلن اسقاط مسيرة اسرائيلية متطورة والاحتلال يعترف..

الأربعاء 18 يونيو 2025 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تعلن اسقاط مسيرة اسرائيلية متطورة والاحتلال يعترف..



طهران/ وكالات/

 أعلنت إيران صباح اليوم الأربعاء اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الأجواء الإيرانية .

فيما اعترف جيش الاحتلال بسقوط المسيرة. وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: خلال عملية عسكرية، أُطلق صاروخ أرض-جو على طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو. سقطت الطائرة في الأجواء الإيرانية، ولم تقع إصابات، ولا يُخشى من تسريب معلومات."

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية أُسقطت الطائرة المسيرة في منطقة أصفهان.

الطائرة المسيّرة التي أُسقطت هي هيرمز 900، وهي طائرة تكتيكية طويلة المدى تُسيّر عن بُعد، من إنتاج شركة سيلفر آرو، التابعة لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. صُممت للاستخدام العملياتي على مستوى الألوية والفيالق، لا سيما لمهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية، بالإضافة إلى مهام الهجوم.

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