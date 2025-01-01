صحيفة اميريكية : مخزون إسرائيل من صواريخ "حيتس" على وشك النفاد وواشنطن ستتدخل لحمايتها من ايران..

القدس المحتلة / سما/

تواجه إسرائيل نقصا في صواريخ اعتراضية من طراز "حيتس" المخصصة للتعامل مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى من إيران، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وفقًا لتقرير الصحيفة الأمريكية، كانت الولايات المتحدة على دراية بمشاكل القدرات الإسرائيلية منذ أشهر عديدة، وردًا على ذلك، عززت واشنطن دفاعها عن إسرائيل عبر منظومات برية وبحرية وجوية.

منذ اندلاع الحرب مع إيران هذا الأسبوع، أرسل البنتاغون معدات دفاعية إضافية إلى المنطقة، ولكن هناك الآن قلق من أن الولايات المتحدة نفسها تستهلك أيضًا الصواريخ الاعتراضية بمعدل مرتفع.

وأوضح توم كراكوف، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، للصحيفة الأمريكية: "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا إسرائيل الاستمرار في اعتراض الصواريخ طوال اليوم. على الإسرائيليين التحرك بسرعة لفعل ما يلزم".

وصرح الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي: "الجيش مستعد للتعامل مع أي سيناريو. للأسف، لا يمكننا التعليق على المسائل المتعلقة بالذخيرة".

وأُطلقت مئات الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأولى للحرب مع إيران، نجح العشرات منها في اختراق منظومة الدفاع الجوي. ونجحت منظومات الدفاع المختلفة في اعتراض مئات الصواريخ داخل الغلاف الجوي وخارجه، ويُنشر ما لا يقل عن أربع طبقات دفاعية في المجال الجوي الإسرائيلي.

ويجري حاليًا تركيب أنظمة الدفاع الإسرائيلية N12 لحماية الإسرائيليين من الصواريخ الإيرانية.

وأوضح ران كوخاف، القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي، أن الأنظمة التي نفذت الغالبية العظمى من عمليات الاعتراض منذ بدء الحرب مع إيران هي أنظمة "حيتس 2" و"حيتس 3" الإسرائيلية، المصممة لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى.

وأوضح أن إسرائيل، بالإضافة إلى هذه الأنظمة، تتلقى مساعدة من نظام "ثاد" الأمريكي، بالإضافة إلى نظام "إس إم-3" الاعتراضي المحمول على السفن الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي وتقارير أجنبية، تم اعتراض أكثر من 90% من الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل في الأيام الأخيرة.

الصاروخ الرئيسي الذي استخدمه الإيرانيون لمهاجمة إسرائيل هو شهاب-3، وهو صاروخ باليستي بعيد المدى طوره الإيرانيون ويحمل رؤوسًا حربية تزن مئات الكيلوغرامات.

ويبلغ مدى ضرر الصاروخ في حال إصابته إصابة مباشرة عشرات الأمتار، وقد قُتل حتى الآن 24 إسرائيليًا إثر إطلاقه من إيران.

يقول كوخاف: "شهاب-3 صاروخ ضخم، طوله 12 مترًا، ويحمل حوالي 500 كيلوغرام من المتفجرات، ويمتلك الإيرانيون الآلاف منها. إنه ليس كالصواريخ التي رأيناها من غزة ولبنان".

يصل هذا الصاروخ إلى ارتفاع حوالي 500 كيلومتر في الفضاء، وعند نقطة الذروة (نقطة الانقلاب) يبدأ الرأس الحربي بالانخفاض عن المحرك.

تدخل الصواريخ الغلاف الجوي بسرعة 3000 متر في الثانية، مما يجعل اعتراضها صعبًا للغاية نظرًا لسرعة اختراقها. كما أنها صواريخ انفصالية - ينفصل الرأس الحربي عن المحرك ويطير جزءًا من الطريق بدونه. ينفصل المحرك عن الرأس الحربي وهو لا يزال خارج الغلاف الجوي، ويستمر الرأس الحربي في الطيران بمساعدة قوة دفع الصاروخ، يضيف كوخاف، موضحًا أن هناك عدة طرق اعتراض، يختارها الخبراء في الوقت الفعلي وفقًا لسياسة تراعي معايير مختلفة، بما في ذلك التجمعات السكانية والبنية التحتية الاستراتيجية والمنشآت العسكرية.