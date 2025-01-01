ميرتس في قمة السبع: "إسرائيل" تقوم بـ”مهمة قذرة نيابة عنا جميعا” في إيران

القدس المحتلة/سما/

أبدى المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا الثلاثاء، تأييد برلين القوي للضربات الواسعة التي تشنها إسرائيل على إيران منذ الجمعة.

وقال ميرتس “هذه مهمة قذرة تؤديها إسرائيل نيابة عنا جميعا. نحن أيضا ضحايا هذا النظام (في إيران). هذا النظام… جلب الموت والدمار للعالم”، وذلك في مقابلة مع قناة “زي دي اف” الألمانية.

وأضاف أن القيادة في طهران ضعفت جراء الهجمات الإسرائيلية، ومن المرجح ألا تستعيد قوتها السابقة.

وتابع “هذا النظام ضعيف للغاية، ومن المرجح ألا يستعيد قوته السابقة، مما يجعل مستقبل البلاد غامضا. علينا أن ننتظر ونرى”.

وأشار إلى أن عرض الأوروبيين بالمساعدة الدبلوماسية، في حال استئناف المحادثات، لا يزال قائما مثلما كان قبل الهجمات.

وقال “إذا نشأ وضع جديد، فستكون ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة مجددا لتقديم المساعدة الدبلوماسية، مثلما كان الأمر حتى يوم الخميس الماضي”.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع مشاركة الولايات المتحدة في الضربات العسكرية الإسرائيلية، قال ميرتس: “من الواضح أنه لم يصدر بعد أي قرار من جانب الحكومة الأمريكية.. من المرجح أن يتخذ هذا القرار في المستقبل القريب”.

وتابع زعيم الاتحاد المسيحي قائلا: “الأمر يعتمد أيضا بشكل كبير على مدى استعداد نظام الملالي للعودة إلى طاولة المفاوضات”. وأضاف: “وإذا لم يحدث ذلك، فقد تتطور الأمور بهذا الاتجاه، لكن علينا أن ننتظر ونرى”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر قمة مجموعة السبع مساء أمس الإثنين (بالتوقيت المحلي) بشكل مبكر بسبب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي.