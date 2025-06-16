مجزرة دامية.. مصائد الموت تحصد اكثر من 50 شهيدا من منتظري المساعدات في خانيونس

غزة /سما/

استشهد فجر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أكثر من 50 مواطناً وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ولليوم الـ92 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

وارتقى عشرات الشهداء والجرحى في قصف على منتظري المساعدات في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد المواطن علاء إبراهيم وإصابة آخرين جراء إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه منتظري المساعدات جنوبي نتساريم وسط القطاع.

بدوره، أفاد مستشفى العودة بوصول 15 إصابة مساء الاثنين، جرّاء قصف طائرات الاحتلال المسيّرة تجمعات في شارع صلاح الدين جنوبي وادي غزة.

وعلى مدار الايام الماضية، استهدفت قوات الاحتلال نقاط توزيع مساعدات، سواءً في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والإصابات.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.