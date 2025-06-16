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ايران تستهدف تل أبيب وهرتسليا بالصواريخ ..

الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تستهدف تل أبيب وهرتسليا بالصواريخ ..



القدس المحتلة/سما/

أطلقت إيران رشقة صاروخية صباح اليوم باتجاه إسرائيل، مما دفع الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إصدار تحذيرات عاجلة للمواطنين بضرورة الالتزام بالملاجئ والأماكن المحصنة حفاظا على سلامتهم وسط التصعيد العسكري المتواصل.

ودكت الصواريخ مدن تل أبيب وغوش دان وهرتسليا حيث أصابت مباني هناك. كذلك سقطت صواريخ على قواعد عسكرية في جنوب إسرائيل خاصة قاعدة نفاتيم، واشتعلت النيران في حافلة في أحد مواقع الاصطدام في هرتسليا.

وقال رئيس بلدية هرتسليا إن هناك إصابة مباشرة في جميع أنحاء المدينة، ولكن "كانت هناك إصابة في حافلة فارغة، ولم تقع إصابات".

وقدرت مصادر عسكرية إسرائيلية ان ما بين 20 و25 صاروخاً أُطلقت من إيران صباح اليوم أصابت مباني في هرتسليا.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الحديث يدور عن رشقة صواريخ كبيرة مختلفة عما كان في الساعات الأخيرة، حجم المضادات الجوية التي تطلق كبيرة جداً.

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