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"الأونروا": منع إسرائيل إدخال الوقود إلى غزة يهدد بتوقف كلي للعمليات الإنسانية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": منع إسرائيل إدخال الوقود إلى غزة يهدد بتوقف كلي للعمليات الإنسانية



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن إسرائيل تمنع دخول الوقود إلى قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، الأمر الذي يهدد بتوقف كلي للعمليات الإنسانية في القطاع المحاصر.

وأفادت الوكالة بمنشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، بأن قطاعات "الصحة والمياه والغذاء والاتصالات في خطر" جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة.

ويعاني القطاع كارثة إنسانية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/ آذار، ومنعت إدخال كافة الإمدادات من غذاء ودواء ومساعدات ووقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

وشددت الأونروا على أن العمليات الإنسانية لا يمكن أن تُجرى دون وقود، وتابعت: بدون الوقود، ستُزهق الأرواح.

وأكدت الوكالة الأممية على وجوب رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

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