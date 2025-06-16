هارتس : فرار مئات الإسرائيليين يوميا عبر البحر إلى قبرص هربًا من الصواريخ الإيرانية

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الاثنين، عن فرار مئات الإسرائيليين يوميا عبر يخوت إلى قبرص بعيدا عن الصواريخ الإيرانية.

ومنذ بداية الحرب، أغلقت إسرائيل مجالها الجوي، بل ونقلت سرا عشرات الطائرات المدنية إلى الخارج، ما جعل الملايين عالقين داخل الدولة العبرية في مواجهة الصواريخ الإيرانية التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

والتقت الصحيفة بعدد من الفارين في مرسى مدينة هرتسليا” على ساحل البحر المتوسط قرب تل أبيب، وفق تقرير لها الاثنين.

وقالت: “بحسب مجموعات فيسبوك مخصصة لمغادرة البلاد عبر البحر، هناك مئات الأشخاص يرغبون الآن في مغادرة إسرائيل بهذه الطريقة. وكما هو معروف، عندما يكون هناك طلب، هناك دائما من يسارع لعرض خدماته مقابل المال”.

وأوضحت: “كما في هرتسليا، في مرسى حيفا (شمال) وعسقلان (جنوب) أيضًا، ينظم أصحاب اليخوت الصغيرة لنقل مجموعات لا تزيد عن عشرة أشخاص”.

وأضافت الصحيفة “معظم المسافرين يقولون إنهم لا يعيشون في إسرائيل ويريدون العودة إلى بلادهم، وآخرون ينضمون إلى أبنائهم في الخارج”.

وأكدت أن “القلّة يعترفون بأنهم يفرّون من الصواريخ الإيرانية، لا أحد مستعد للتحدث بصراحة مع الصحفيين”.

والجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 شهيدا و1277 جريحا.

وفي اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من “حرب الظل”، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.