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نتنياهو: اغتيال خامنئي سينهي الصراع ولا يصعّده..

الإثنين 16 يونيو 2025 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: اغتيال خامنئي سينهي الصراع ولا يصعّده..



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة ABC Newsالأميركية مساء الإثنين، إن استهداف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي “لن يؤدي إلى تصعيد الصراع، بل سينهيه”، في ردّ مباشر على تقارير أفادت برفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي خشية تأجيج النزاع.

وفي مقابلته مع كبير مراسلي الشبكة في واشنطن، جوناثان كارل، قال نتنياهو:

“مرّ نصف قرن من الصراع الذي نشره هذا النظام في الشرق الأوسط. قصفوا منشآت أرامكو في السعودية، وينشرون الإرهاب والتخريب في كل مكان… الحرب الأبدية هي ما تريده إيران، ونحن نمنع ذلك من خلال الوقوف في وجه قوى الشر”.

“نفعل ما يجب علينا فعله”

وعند سؤاله عن نية إسرائيل استهداف المرشد الإيراني، قال نتنياهو:

“نحن نفعل ما يجب أن نفعله… لن أدخل في التفاصيل، لكننا استهدفنا بالفعل كبار العلماء النوويين لديهم. هذا الفريق هو حرفيًا ‘فريق هتلر النووي’.”

وأضاف أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في هذا المسار يخدم مصلحة الإنسانية:

“اليوم هدفهم تل أبيب، وغدًا نيويورك. أنا أفهم عبارة ‘أمريكا أولًا’، لكن لا أفهم ‘أمريكا ميتة’. هذا ما يسعون إليه… نحن نخوض معركة بين الخير والشر. وأمريكا، كما فعلت دائمًا، تقف إلى جانب الخير. هذا ما يفعله الرئيس ترامب، وأنا أقدّر دعمه بعمق”.

رفض التفاوض مع “نظام مخادع”

ورفض نتنياهو ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال من أن إيران بعثت رسائل بأنها تسعى للتهدئة واستئناف المفاوضات النووية، وقال:

“لسنا متفاجئين… إنها محادثات زائفة مليئة بالكذب والخداع. نملك معلومات استخباراتية دقيقة بأنهم يريدون مواصلة بناء أسلحتهم النووية وترسانة الصواريخ الباليستية التي يطلقونها علينا”.

وأضاف:“بينما يتحدثون عن السلام، يواصلون تهديد إسرائيل بتهديدين وجوديين. هذا لن يحدث، ولن نسمح به”.

“نقاتل عدوكم أيضًا”

وردًا على أصوات في الحزب الجمهوري الأميركي تعارض الدعم العسكري لإسرائيل، ومنهم المعلّق الشهير تاكر كارلسون، قال نتنياهو:

“نحن لا نقاتل عدونا فقط، بل عدوكم أيضًا. إنهم يهتفون ‘الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا’، ونحن فقط عقبة في طريقهم… هذا التهديد سيصل إلى أميركا قريبًا ما لم نتحرك”.

وأضاف:“أحيانًا يجب أن تتخذ موقفًا في وجه الشر. وهذا ما يفهمه معظم الأميركيين، وما يفهمه الرئيس ترامب”.

تحذير أميركي من السفر

وفي سياق متصل، رفعت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات السفر إلى أعلى مستوياتها، وصنّفت إسرائيل والضفة الغربية تحت فئة “المستوى الرابع: لا تسافر”، وسط تصاعد المخاطر الأمنية

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