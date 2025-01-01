60 سريرًا وغرف عمليات وعناية مركزة: مستشفى المواصي الميداني يبدأ عمله غرب خانيونس

غزة/سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن افتتاح مستشفى المواصي الميداني في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، بهدف تقديم خدمات طبية عاجلة لمئات الآلاف من النازحين في واحدة من أكثر مناطق قطاع غزة تضررًا واكتظاظًا.

وقد تم تجهيز المستشفى خلال فترة قياسية لم تتجاوز عشرة أيام، استجابة للاحتياجات الصحية الطارئة الناتجة عن موجات النزوح القسري من مدن رفح وخانيونس وشمال القطاع.

يضم المستشفى الميداني 60 سريرًا، وغرفتي عمليات، وقسمًا للمختبر، وآخر للأشعة، وتسعى الجمعية إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمبيت، بما يشمل إضافة أربعة أسرة للعناية المركزة خلال المرحلة القادمة.

سيتولى المستشفى الميداني استقبال جميع الحالات الطبية الطارئة، بينما تُحوّل الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية معقدة أو رعاية تخصصية إلى مستشفى الأمل في خانيونس، الذي يواصل تقديم خدماته رغم الإخلاءات الواسعة التي طالت المدينة، مستندًا إلى بنية تحتية قوية تشمل وحدة عناية مركزة تضم 9 أسرّة، وخمس غرف عمليات، وأقسام تشخيصية متكاملة تتضمن جهاز التصوير الطبقي المحوري (CT)، إلى جانب 100 سرير للمرضى.

تؤكد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التزامها بمواصلة توفير الرعاية الصحية في ظل التحديات الإنسانية والأمنية المتصاعدة، والعمل على توسيع نطاق استجابتها الطبية في مختلف مناطق القطاع.