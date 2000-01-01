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مصر تضاعف تصدير الكهرباء إلى الأردن..

الإثنين 16 يونيو 2025 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تضاعف تصدير الكهرباء إلى الأردن..



سما / وكالات /

قررت مصر مضاعفة إمدادات الطاقة الكهربائية إلى الأردن لتسجل 400 ميغاواط يوميا خلال الأسبوع الجاري، وذلك مقابل ما يتراوح بين 100 و200 ميغاواط قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

يأتي ذلك بعد أن بدأت مصر في ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا، لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بعد انقطاع الإمدادات الواردة من إسرائيل في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

وكانت القدرات التي يتم توفيرها للجانب الأردني تكون خلال ساعات الذروة والليل، بالإضافة إلى وجود تنسيق مستمر مصري أردني لتأمين الاحتياجات من الكهرباء والغاز للبلد الشقيق.

وتستعد مصر لطرح مناقصة جديدة لاختيار استشاري عالمي يتولى مهام رفع كفاءة خط الربط الكهربائي مع الأردن ليصل إلى 2000 ميغاواط.

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