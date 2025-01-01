إيران: اعتقال 4 عملاء واكتشاف ورش لتصنيع المسيرات والمتفجرات (فيديو)

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين عن توقيف 4 عملاء واكتشاف ورشتين، الأولى في مدينة أصفهان مخصصة لصنع الطائرات المسيرة، والثانية في مدينة ري تصنع طائرات انتحارية ومواد متفجرة.

وأعلن نائب قائد شرطة محافظة أصفهان العميد محمد رضا هاشمي فر عن اكتشاف ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة والأجسام الطائرة، واعتقال 4 من المشتبه بهم والعملاء، في عملية نفذتها الشرطة في مدينة أصفهان.

وقال: "اطلعت الجهات الأمنية، من خلال الرصد الدقيق والاستخبارات، على تخزين كميات من معدات وقطع غيار الطائرات المسيرة والأجسام الطائرة في ورشة بمحيط مدينة أصفهان، واتخذت على الفور إجراءات أكثر تفصيلا للتحقيق".

وفي السياق، نفسه، أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط ورشة سرية مكونة من ثلاثة طوابق في مدينة ري، تم فيها العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، إلى جانب عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية، ومنصات إطلاق ومعدات متطورة لصناعة هذه الطائرات.

وأوضحت السلطات أن "هذه العملية الناجحة جاءت بعد تلقي بلاغ شعبي أفاد بحركات مشبوهة داخل أحد المنازل السكنية".