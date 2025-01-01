الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجمات مسيرات إسرائيلية في نطنز ومشهد وكرمانشاه (صور)

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، تصدي الدفاعات الجوية لهجوم بطائرات إسرائيلية مسيرة حاولت الاقتراب من منشآت حساسة، من بينها منشأة نطنز النووية ومواقع في مدن مشهد وكرمانشاه وموسيان.

وأفادت مصادر أمنية في محافظة أصفهان لوكالة "تسنيم" بأن "شبكة الدفاع الجوي تصدت، لعدد من الطائرات المسيرة المعادية التي حاولت الاقتراب من محيط منشأة نطنز النووية"، مبينة أن "هذه الطائرات تم رصدها فور دخولها المجال الجوي، وتم تفعيل منظومة الدفاع الجوي على الفور لتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها".

وفي شمال شرق إيران، أعلن مقر الجيش الإيراني في المنطقة أن الدفاعات الجوية تصدت لمجموعة من الطائرات المسيّرة صغيرة الحجم أطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاه مدينة مشهد.

وأكد البيان أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرات المعادية قبل تنفيذ أي عمليات"، مشيرا إلى أن "وحدات الجيش والقوات المسلحة الإيرانية في حالة جهوزية كاملة للتصدي لأي عدوان أو اختراق أمني".

واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضا موقعا صناعيا قرب مستشفى فارابي بمدينة كرمانشاه. وأسفر القصف عن أضرار جسيمة لحقت بالمستشفى، شملت تحطم النوافذ وإصابة عدد من المرضى داخل الأقسام المختلفة.

وأفادت التقارير أن قسم العناية المركزة كان من بين الأقسام الأكثر تضررا، إلى جانب تضرر بنية المستشفى التحتية.

وفي تكرار لهجوم سابق، شنت القوات الإسرائيلية هجوما صاروخيا على مبنى الدفاع المدني في بلدية موسيان بمدينة دهلران، وذلك بعد أقل من يومين من استهداف نفس الموقع.