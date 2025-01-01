وزير الخارجية ألماني لا يتوقع تدخلا أمريكيا في الصراع بين إسرائيل وإيران

برلين/سما/

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، في حديث إذاعي اليوم، إنه لا يتوقع أن تتدخل الولايات المتحدة في الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وإيران.



وأضاف وادفول في مقابلة مع محطة إذاعة دويتشلاندفونك: "لقد أعلنت الولايات المتحدة منذ البداية أنها لن تشارك في هذه الحرب".



وتابع الوزير الألماني القول: هذا الأمر يبدو واضحا جدا من جميع التصريحات والتصرفات. أنني لا أرى أدنى تلميح إلى اهتمام الولايات المتحدة بالمشاركة".

وشدد الوزير خلال ذلك على ضرورة بذل كل ما هو ممكن، لمنع امتداد الصراع إلى المنطقة بأكملها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن كانت على علم مسبق بخطط إسرائيل لضرب إيران.

من جانبها، أفادت مجلة military watch بأن القوات الجوية الأمريكية تقوم بعملية نقل واسع غير مسبوق لطائرات التزود بالوقود عبر المحيط الأطلسي، انطلاقا من قواعد في البر الرئيسي للولايات المتحدة.

ووردت تقارير تشير إلى أن طائرات تابعة لعدة دول غربية تشارك بالفعل في دعم عمليات التزود بالوقود جوا لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك لتسهيل تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف داخل إيران، ما يعزز الاحتمال بأن تكون الطائرات الأمريكية التي تم نشرها مؤخرا مخصصة للغرض نفسه، أي تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود أثناء العمليات.

كما يبرز احتمال آخر لا يقل أهمية، يتمثل في أن تكون هذه الطائرات معدة لتزويد مقاتلات وقاذفات القوات الجوية والبحرية الأمريكية بالوقود، في حال قررت الولايات المتحدة توسيع نطاق تدخلها المباشر في مجريات الحرب.