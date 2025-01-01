"مارين ترافيك": حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" تغادر بحر الصين نحو الشرق الأوسط

واشنطن/سما/

غادرت حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" بحر الصين الجنوبي، متجهة غربا، وفقا لموقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، بعد إلغاء فعالية كانت مقررة ضمن زيارة رسمية إلى ميناء في وسط فيتنام.

وكان من المخطط أن ترسو الحاملة في مدينة دا نانغ خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع، إلا أن مصدرين، أحدهما دبلوماسي، أكدا أن حفل الاستقبال الرسمي الذي كان مزمعا عقده في 20 يونيو قد تم إلغاؤه.



وقال أحد المصدرين إن السفارة الأمريكية في العاصمة هانوي أبلغته أن الإلغاء جاء نتيجة "متطلبات عملياتية طارئة"، بينما لم يصدر أي تعليق فوري من السفارة ردا على استفسار وكالة "رويترز".

وكانت مجموعة حاملة الطائرات "نيميتز" قد نفذت الأسبوع الماضي عمليات أمن بحري في بحر الصين الجنوبي، في إطار ما وصفه الموقع الإلكتروني لقائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ بأنه "جزء من الوجود الروتيني للبحرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأظهرت بيانات "مارين ترافيك" أن الحاملة كانت تتحرك صباح اليوم الاثنين باتجاه الغرب، في مسار يحتمل أن يقودها نحو الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهات بين إسرائيل وإيران.

رويترز