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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا طهران وتمكنا من تعطيل جزء من الوابل الصاروخي الإيراني صباح اليوم

الإثنين 16 يونيو 2025 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا طهران وتمكنا من تعطيل جزء من الوابل الصاروخي الإيراني صباح اليوم



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، استكمال موجة جديدة من هجومه على أهداف في طهران وفي غرب ووسط إيران، ما أدى إلى تعطيل جزء من وابل الصواريخ التي أطلقت هذه الليلة تجاه إسرائيل.

 

وقال في بيان إنه "خلال الليل، أكمل سلاح الجو الإسرائيلي موجة من الهجمات على عشرات الأهداف في القيادة المركزية الإيرانية جنوب طهران، والتي تضمنت مواقع لصواريخ أرض-أرض وقاذفات".

وأضاف أنه "تم تدمير العشرات من قاذفات صواريخ أرض-أرض بواسطة الطائرات بدون طيار خلال الليل في غرب ووسط إيران".

وذكر البيان أنه وفقا لتقييم الجيش الإسرائيلي، فقد "أدت العملية إلى تعطيل وتقليل جزء من الوابل الذي تم تنفيذه في الساعات الأولى من الصباح. بالإضافة إلى ذلك، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها في الأراضي الإسرائيلية وكان من المفترض أن تكون جزءا من الوابل الليلي".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هجوما إسرائيليا استهدف معرضا للشاحنات في كرمانشاه.

وسمع دوي 4 انفجارات في مدينة كرمانشاه غرب إيران. ووفق وكالة "فارس" للأنباء، فقد استهدف الهجوم معرضا للشاحنات في منطقة ديزل‌ آباد، وأسفر عن إصابة مواطن واحد على الأقل.

فارس

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في سماء منطقة إيلام بواسطة الدفاع الجوي.

ولفتت وكالة "فارس إلى أنه تم رصد هذه الطائرة المعادية في منطقة "دهلران" واستهدافها بإجراءات سريعة ودقيقة من أنظمة الدفاع الجوي.

فارس

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