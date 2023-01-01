رئيس مجلس مستوطنة المطلة يدعو سكان وسط "إسرائيل" للتوجه إلى الشمال

القدس المحتلة/سما/

وجه رئيس مجلس مستوطنة المطلة في شمال إسرائيل، ديفيد أزولاي، دعوة للعائلات من وسط إسرائيل للقدوم والإقامة في المستوطنة الشمالية.



ووفقا لأزولاي، تمر المطلة حاليا بـ"مرحلة تعزيز وتجديد المجتمع، حيث تنظم برامج متنوعة للأطفال وكبار السن، إضافة إلى الاستعدادات للعودة إلى الحياة الطبيعية والروتينية".

وقال أزولاي: "هذا هو الوقت المناسب لتجربة المناظر الطبيعية الخلابة والتعرف على المجتمع، ولنعمل معا على تعزيز قوة الشمال".



يذكر أن مستوطنة المطلة تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب مع "حزب الله" بدءا من أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2024، حيث شهدت المستوطنة قصفا مكثفا استهدف البنية التحتية والمنازل، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المرافق العامة والخاصة.

وأدت هذه الهجمات إلى تهجير مؤقت للعديد من السكان، الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى.

وتعتبر هذه المستوطنة بوابة الشمال الإسرائيلي، ما يجعلها مركزا حيويا استراتيجيا للسكان والجيش على حد سواء، وهو ما يزيد من أهميتها وأثر الحرب عليها.

وقد أثرت المواجهات مع "حزب الله" على الحياة اليومية لسكان المطلة، من حيث انقطاع الخدمات الأساسية، وتعطيل المدارس والمؤسسات.