إيران تبلغ قطر وعُمان بأنها لن تتفاوض “في ظل الهجوم” الإسرائيلي

طهران/سما/

أبلغت إيران قطر وسلطنة عمان اللتين تقومان بدور الوسيط، بأنها “لن تتفاوض في ظل الهجوم” الإسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على المحادثات.

وقال المصدر “أبلغ الإيرانيون الوسطاء القطريين والعمانيين بأنهم لن يجروا مفاوضات جادة إلا بعد أن تستكمل إيران ردها على الضربات الإسرائيلية”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات. أن إيران كذلك “أوضحت أنها لن تتفاوض في ظل الهجوم” الإسرائيلي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتبادل فيها الجانبان هجمات مباشرة بهذه الكثافة، ما يثير مخاوف من نزاع طويل الأمد قد يتوسع نطاقه في الشرق الأوسط.

وقال المصدر إن “التقارير التي تفيد بأن إيران اتصلت بعمان وقطر لطلب إشراك الولايات المتحدة في التوسط في وقف إطلاق النار مع إسرائيل واحتمال استئناف المفاوضات النووية غير دقيقة”.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت إلغاء الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي كان من المقرر عقدها الأحد في مسقط.

انطلقت المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في نيسان/أبريل الماضي، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحرك عسكريا إذا فشلت الدبلوماسية.

غير أنه بمجرد بدئها الجمعة، أثارت الموجة الضخمة من الهجمات الإسرائيلية على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية شكوكا حول مستقبل المحادثات.

وقال دونالد ترامب الأحد إن واشنطن “ليس لها أي علاقة” بحملة القصف الإسرائيلية، لكنه هدد باستعمال القوة إذا هاجمت إيران المصالح الأميركية، وحضّ لاحقا إسرائيل وإيران على “إبرام اتفاق”.

(أ ف ب)