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إيران: اعتقال 19 شخصا بتهم "التعاون مع إسرائيل" و"تشويش الرأي العام"

السبت 14 يونيو 2025 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: اعتقال 19 شخصا بتهم "التعاون مع إسرائيل" و"تشويش الرأي العام"



طهران/سما/

اعتقلت السلطات الأمنية 19 شخصا في إيران بتهم توزعت بين "التعاون مع إسرائيل" و"تشويش الرأي العام"، تزامنا مع استمرار القصف بين طهران وتل أبيب منذ الجمعة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى اعتقال 5 أشخاص في مدينة يزد وسط إيران بتهمة "تصوير أماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل".

وأوقفت السلطات الإيرانية 14 شخصا في محافظة هرمزغان جنوب شرقس البلاد، بسبب إثارة الرأي العام ونشر الشائعات في مواقع التواصل دعما لإسرائیل، وذلك عبر إجراءات فنية واستخباراتية.

وتأتي هذه الاعتقالات مع استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، بعد أن شنت إسرائيل الجمعة هجوما جويا كبيرا ضد إيران، استهدف منشآت نووية إيرانية وبنى تحتية عسكرية، ما أدى إلى مقتل قادة عسكريين وأمنيين بارزين وعدد من علماء الذرة.

وكان الموساد الإسرائيلي قد نشر أمس الجمعة، مقطع فيديو يوثق فيه "تواجد عملاء له داخل إيران، والذين قاموا بتركيب قاعدة للطائرات المسيرة المتفجرة داخل إيران".

ووصف مصدر أمني إسرائيلي العملية التي نفذها الموساد بأنها "استثنائية من حيث النطاق"، وشارك في تنفيذها كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد، إلى جانب الصناعات الأمنية الإسرائيلية.

وردا على الهجوم الإسرائيلي شنت إيران ليل أمس وفجر اليوم السبت، عدة موجات من الإطلاقات الصاروخية باتجاه إسرائيل من الشمال حتى الجنوب،

وأدت الضربات الصاروخية الإيراني إلى مقتل 3 إسرائيليين في المجمل، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار هائل لا سيما في تل أبيب وسط إسرائيل.

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