إيران: اعتقال 19 شخصا بتهم "التعاون مع إسرائيل" و"تشويش الرأي العام"

وأوقفت السلطات الإيرانية 14 شخصا في محافظة هرمزغان جنوب شرقس البلاد، بسبب إثارة الرأي العام ونشر الشائعات في مواقع التواصل دعما لإسرائیل، وذلك عبر إجراءات فنية واستخباراتية.

وتأتي هذه الاعتقالات مع استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، بعد أن شنت إسرائيل الجمعة هجوما جويا كبيرا ضد إيران، استهدف منشآت نووية إيرانية وبنى تحتية عسكرية، ما أدى إلى مقتل قادة عسكريين وأمنيين بارزين وعدد من علماء الذرة.

وكان الموساد الإسرائيلي قد نشر أمس الجمعة، مقطع فيديو يوثق فيه "تواجد عملاء له داخل إيران، والذين قاموا بتركيب قاعدة للطائرات المسيرة المتفجرة داخل إيران".

ووصف مصدر أمني إسرائيلي العملية التي نفذها الموساد بأنها "استثنائية من حيث النطاق"، وشارك في تنفيذها كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد، إلى جانب الصناعات الأمنية الإسرائيلية.

وردا على الهجوم الإسرائيلي شنت إيران ليل أمس وفجر اليوم السبت، عدة موجات من الإطلاقات الصاروخية باتجاه إسرائيل من الشمال حتى الجنوب،

وأدت الضربات الصاروخية الإيراني إلى مقتل 3 إسرائيليين في المجمل، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار هائل لا سيما في تل أبيب وسط إسرائيل.