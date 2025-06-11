واشنطن : الهجوم الاسرائيلي على ايران خلال ايام وتخوفات من ضرب القواعد الامريكية في دول الخليج

واشنطن / وكالات /

نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن عدة مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مسؤولين أمريكيين أُبلغوا بأن "إسرائيل مستعدة تماما لشن ضربة عسكرية على إيران".

ووفقا للتقرير، تتوقع الولايات المتحدة أن ترد إيران وتهاجم مواقع أمريكية في العراق المجاور، وهو أحد أسباب إصدار واشنطن أوامر بتقليص وجودها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إجلاء الفرق الأمريكية من العراق والكويت والبحرين.

ورغم التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية، والتي تشير إلى وصول المحادثات النووية بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود، وأن الجولة المقبلة من المفاوضات "مهددة بالإلغاء"، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن ويتكوف سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد، على عكس تقارير سابقة تفيد بأن الجولة السادسة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي موضع شك.

وتتوقع الولايات المتحدة أن إيران قد ترد على بعض المواقع الأمريكية في العراق المجاور.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم الأربعاء، بأنه لم يعد واثقا من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وتحدث ترامب عن إيران خلال ظهوره في مركز كينيدي يوم الأربعاء، حيث أخبر الصحفيين أن الأمريكيين نُصحوا بمغادرة المنطقة "لأنها قد تكون مكانًا خطيرًا، وسنرى ما سيحدث".

كما كرر ترامب أن الولايات المتحدة لا تريد أن تطور إيران سلاحًا نوويًا، قائلاً: ”لن نسمح بذلك“.

عندما سُئل في البيت الأبيض عن سبب السماح لأفراد عائلات العسكريين بمغادرة المنطقة، قال ترامب: ”سترون“.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده للصحفيين يوم الأربعاء إن المحادثات النووية فشلت و”فُرض علينا صراع“، فإن الحرس الثوري الإسلامي ”سيستهدف جميع القواعد الأمريكية في الدول المضيفة“.

ونصحت منظمة التجارة البحرية البريطانية يوم الأربعاء السفن بتوخي الحذر في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان - وهي ثلاث ممرات مائية رئيسية لتجارة النفط العالمية - بسبب ”تزايد التوترات في المنطقة التي قد تؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري“.

ورفض مسؤولون إسرائيليون ومتحدثون باسم البيت الأبيض التعليق.

وتسعى إدارة ترامب إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي، حيث تقول هيئات الرقابة الدولية إن البلاد واصلت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة. المحادثات حساسة، ومن غير الواضح مدى قرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق: قال ترامب إنه لن يقبل أي تخصيب لليورانيوم من قبل إيران، لكن القادة الإيرانيين أشاروا إلى أنهم لن يقبلوا بهذه الشروط، حسبما قال الرئيس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لسنوات، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متشككًا بشدة في أي اتفاق مع إيران. البلدان عدوان منذ ثورة إيران عام 1979. يقول مكتب نتنياهو إن إسرائيل قامت بـ ”عمليات سرية وعلنية لا حصر لها“ لإعاقة نمو برنامج إيران النووي.

الشهر الماضي، قال ترامب علنًا إنه حث نتنياهو على عدم ضرب إيران بينما تواصل إدارته المفاوضات مع النظام.