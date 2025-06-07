العفو الدولية: اعتراض سفينة "مادلين" ينتهك القانون الدولي

غزة/سما/

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أكدت فيه أن سفينة "مادلين" كانت في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة.



وأوضحت المنظمة أن السفينة كانت تقل مدنيين عزل أثناء نقل المساعدات، مشددة على أن اعتراضها يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأضافت العفو الدولية "أن إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل الالتزام القانوني بضمان وصول المدنيين في غزة إلى الغذاء والدواء، مطالبة بضرورة احترام هذه الالتزامات الإنسانية الأساسية".

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

ويوم أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صفارات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.