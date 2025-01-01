المجزرة مستمرة في قطاع غزة ..عشرات الشهداء والجرحى في ثاني ايام العيد

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٨٢ لعودة الحرب والذي يوافق ثاني ايام عيد الاضحى مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٤٩ شهيد منذ فجر اول ايام العيد.

غزة والشمال

وقالت مصادر عائلية ان عدد شهداء عائلة خضر في القصف على منزل في جباليا البلد ارتفع إلى ٣٥ شهيد جرى انتشال عدد محدود منهم.

ووصف المصور الصحفي عبد الرحيم خضر ما جرى قائلا:"خرجت صباح اليوم، يوم عيد الأضحى، إلى عملي كالمعتاد. وبعد ساعة فقط من خروجي، تلقيت اتصالًا من الجيران أبلغوني فيه أن منزلي قد تم استهدافه بالكامل.

منزلي كان يضم عائلتي الكبيرة استشهدوا جميعًا وعندما وصلت إلى المكان، لم أجد بيتًا، بل ركامًا. لم أستطع دفن سوى أربعة منهم، أما البقية فكانت أشلاؤهم متناثرة.. بعضهم خارج المنزل، وبعضهم لم أستطع التعرف عليه.

لم أتمالك نفسي حين رأيت المشهد. فقدت وعيي من هول الكارثة . في لحظة واحدة، خسرْتُ عائلتي كلها".

والشهداء هم : المهندس / محمد اسماعيل خضر، زوجته أ سهام خضر فارس خضر وأبناءه الخمسة ابراهيم ، مصطفى ، كريم ، آية وليان محمد خضر.

والمهندس رمزي اسماعيل خضر وزوجته احلام حسين خضر مع

أبناءه: الدكتور سلطان ، الدكتورة ندى ، رنا ، احمد رغد ، لانا رمزي خضر.

ومحمد عبد الرازق خضر وزوجته الدكتورة عايدة اسماعيل خضر وأبناءه: عبد الرازق ، أسيل ، فرح، حلا محمد خضر.

ودكتور أشعة عبد القادر حسين خضر وزوجته حكيمة فاتن اسماعيل خضر و أبناءه: حسين ، بسام ، الدكتورة شهد ، بسمة، لمى

والأستاذة الهام شحدة فارس خضر وابناءها : الحكيمة حنين ، ريما ، ديما ، رشا، عامر وشادي

وفجر اليوم ارتقى شهداء وجرحى في غارة استهدفت منزلا قرب مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وسط القطاع

واصيب عدد من المواطنين بقصف منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

جنوب قطاع غزة

وفجر اليوم ارتقى ١٢ مواطن شهداء في قصف على مناطق متفرقة بخان يونس بينهم ثلاثة متأثرين بجراحهم.

واستشهد اربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في محيط شارع خمسة بمواصي خان يونس.

والشهداء هم عائلة كاملة مكونة من عيسى صالح يوسف خليفة "الأب" ،فاطمة رشاد محمد خليفة "الأم" والابنين مؤمن وصالح عيسى صالح خليفة.

كما استشهد المواطن عبد العزيز فايق أبو طه وإصابات جراء قصف من مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس.

وارتقى شهيدان عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا محيط محطة المجايدة بمواصي خان يونس وهما أسماء عصام منصور ومؤمن ومحمد غسان محمد إسماعيل.

واستشهدت الطفلة ليان ياسر الجعب وعدد من الإصابات في قصف من مسيرة إسرائيلية نقطة شحن جوالات غرب بئر زنون بمواصي خان يونس.

واستشهد خمسة مواطنين وإصابات في صفوف النازحين بعد استهدافهم من قبل الاحتلال أثناء انتظارهم للمساعدات غرب مدينة رفح جنوبي القطاع في ثاني ايام العيد.

واستشهد المواطن معاذ محمود علي المقطرن ٢٠ عام متاثر بأصالته خلال محاولته الوصول إلى نقاط المساعدات ما يرفع عدد الشهداء إلى تسعة في اول ايام العيد .