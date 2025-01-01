السيسي يبلغ مسؤولا أوروبيا رفيعا ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة فورا

سما / وكالات /

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، أهمية استمرار التنسيق المشترك حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة. مشيرا إلى استعراض السيسي، الجهود المستمرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين

وأضاف المتحدث أن السيسي، شدد خلال الاتصال، على ضرورة تضافر الجهود الدولية للضغط من أجل وقف الحرب فورا وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عراقيل لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وذكر أن الاتصال أكد أهمية تكثيف الجهود لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك المسار الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، منوها بأن الطرفين شددا على أهمية مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك خلال شهر يونيو الجاري، وتكثيف الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى تأكيد الاتصال على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ونوه بأن رئيس المجلس الأوروبي من ناحيته، أعرب عن دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن مصر تمثل ركيزة أساسية لاستقرارها.

كما أشار المتحدث، إلى أن السيسي وكوستا، بحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتكثيف الجهود لتنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.