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القوات الإسرائيلية تعتدي على موظف نظافة جنوب نابلس (فيديو)

الأحد 01 يونيو 2025 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات الإسرائيلية تعتدي على موظف نظافة جنوب نابلس (فيديو)



نابلس/سما/

وثق مقطع فيديو متداول من قرية يتما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، مجموعة من القوات الإسرائيلية تقوم بعملية مداهمة للمنطقة وتعتدي بالضرب على عامل نظافة بمجلس قروي يتما.


وأظهر مقطع الفيديو المتداول عملية مداهمة من طرف الجيش الإسرائيلي لقرية يتما جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.


كما وثقت المشاهد القوات الإسرائيلية تعتقل موظفا بمجلس قروي يتما، كان يرتدي لباس عمال النظافة، كما اعتدت عليه بالضرب.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر يوم السبت، سلسلة اقتحامات، مسّت مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى اعتقال فلسطينيين.

وتقتحم القوات الإسرائيلية بشكل متكرر قرية يتما جنوب نابلس، وسط إطلاق للنار وقنابل الصوت، ومداهمات لعدة منازل.

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