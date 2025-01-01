الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله / سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت "الأرصاد" أن يكون الجو، يوم الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح والليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.