نتنياهو يسلم السلطات لنائبه مؤقتا

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو خضع لإجراء تنظير القولون الروتيني في مستشفى "شعاري تسيديك" في مدينة القدس.



وأكد مكتبت نتنياهو في بيان اليوم الجمعة، نجاح الإجراء الطبي الذي أشرف عليه الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء، الدكتور هيرمان بيركويتز.

والليلة الماضية، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير سيخضع لإجراء طبي "روتيني"، ووافقت الحكومة على أن يحل مكان نتنياهو، وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين من الساعة 6:00 صباحا حتى نهاية الإجراء.

وفي نهاية عام 2024 أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عملية جراحية لاستئصال البروستات، وبعد العملية التي أجراها أعلن المستشفى أن نتنياهو يتعافى بشكل جيد، ولم تكن هذه العملية الوحيدة لنتنياهو فقد خضع سابقا لعدة عمليات جراحية.