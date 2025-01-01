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الفصائل الفلسطينية: الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات هدفها تحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال

الأربعاء 28 مايو 2025 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل الفلسطينية: الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات هدفها تحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال



غزة/سما/

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأمريكية هو إهانة للإنسانية والآدمية والهدف منها إذلال الشعب الفلسطيني وتحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال.


وقالت الفصائل في بيان: "عسكرة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر شركة أمنية مرتبطة بالكيان والجيش الصهيوني، يأتي تنفيذا لمخططات العدو الصهيوني لإلغاء دور المنظمات والمؤسسات الدولية والانسانية التابعة للأمم المتحدة ".

ودعت "إلى توزيع المساعدات في إطار عادل وإنساني وبدون تمييز، وبعيدا عن الأجندات الأمنية والعسكرية الصهيونية، وذلك عبر إسناد هذه المهمة الإنسانية للأونروا، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والبيانات والإمكانيات الكافية واللازمة لتنفيذ هذه المهمة بشكل إنساني، ووفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة".

كما دعت "إلى ضغط دولي واسع وجاد على العدو الصهيوني، لإعادة فتح المعابر، وإدخال كافة المساعدات الإغاثية والطبية للمؤسسات الدولية، لإنهاء معاناة أكثر من 2.3 مليون إنسان، يعانون من الجوع والقتل والحرق، وكل المجازر الصهيونية التي يندى لها جبين الإنسانية".

وأشارت إلى أن "نتائج فشل هذه الخطة كانت متوقعة، في ظل ما تحمله من مؤامرة خطيرة على وجود شعبنا وإن فشلها نتيجة طبيعية لمحاولات الاحتلال المتكررة لصناعة مشهد الفوضى".

وتوجهت بالتحية "لأبناء شعبنا الميامين الذين أفشلوا مخطط توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية وقاموا بتدمير الموقع الأمني الصهيوني"، داعية "للتكاتف والوحدة لإفشال مخططات وأجندات الكيان الصهيوني ومرتزقته وداعميهم".

وثمنت وحيت "كل المواقف الوطنية والأممية التي وقفت ضد آلية التجويع، ورفضت الانخراط بها في مواقف تاريخية سيذكرها شعبنا ولن ينساها".

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