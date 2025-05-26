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الصحة العالميّة: غزة تشهد أسوأ أزمات الجوع في العالم

الثلاثاء 27 مايو 2025 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالميّة: غزة تشهد أسوأ أزمات الجوع في العالم



غزة/سما/

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، إن قطاع غزة يشهد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية، وحصارها الخانق للقطاع.

وأوضحت بلخي في تصريح صحافي من جنيف، الإثنين، أن الوضع في غزة وصل إلى مستوى كارثي، وأن أكثر من 1500 اعتداء على القطاع الصحي في غزة والضفة الغربية وقعت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن شخصا من كل خمسة من سكان غزة يواجه الجوع، داعية إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي ورفع الحصار ووقف إطلاق النار وإحلال السلام في غزة.

وذكرت أنه تم مؤخرا السماح لنحو 400 شاحنة مساعدات بالدخول إلى معبر كرم أبو سالم، لكن 115 شاحنة فقط دخلت إلى غزة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى شمال غزة، واصفة الأزمة في غزة بأنها " إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم على الإطلاق".

والأحد، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين إن هناك حاليا 500 ألف فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة وإنهم على شفا مجاعة.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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