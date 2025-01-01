اعتقالات ومداهمات وتصاعد هجمات المستوطنين بالضفة المحتلة..

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت بشكل خاص في محافظة الخليل، في ظل استمرار التصعيد العسكري على طولكرم وجنين والمخيمات شمال الضفة، وتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد أبو سياح ومصعب بهجت بعد اقتحام منزليهما في مدينة طوباس شمال الضفة، كما اعتقل الشاب أحمد مروان ريان في مدينة رام الله بعد مداهمة منزله.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة، واعتقلت الشاب محمد وليد المشني، كما سلمت عددًا من الشبان استدعاءات لمراجعة مخابراتها.

وشهدت بلدة حلحول حملة اعتقالات طالت عادل علي أبو ريان، سيف تيسير أبو ريان، مصطفى أشرف أبو ريان، أحمد موسى أبو ريان، مجد أمجد يونس، وإبراهيم مالك البربراوي بعد اقتحام عدة أحياء وتفتيش منازل السكان.

وفي مدينة دورا، اعتقل جيش الاحتلال زوجة المطارد محمود الفسفوس بعد مداهمة منزل العائلة، في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي تصعيد خطير آخر، اختطف مستوطنون فلسطينيا بعد أن اعتدوا عليه بالضرب المبرح في منطقة مسافر يطا جنوب شرق الخليل. ووفق شهود عيان، فإن المستوطنين، الذين كانوا يرتدون زي قوات الاحتلال، اعتدوا على إبراهيم النواجعة قبل اختطافه من منطقة "واد جحيش".

كما أفاد الناشط الإعلامي أسامة مخامرة بأن المستوطنين نصبوا أعمدة كهرباء في أراضي الفلسطينيين بمنطقة "أم الشقحان" قرب مستوطنة "أفيجال"، المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وتتزامن هذه الانتهاكات مع تصاعد غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تم توثيق 1693 اعتداء خلال نيسان/أبريل الماضي، بينها 1352 نفذها جيش الاحتلال و341 نفذها المستوطنون.