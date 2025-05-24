القوى الوطنية: خطة "غزة الإنسانية" مخالفة للقانون الدولي وتهدف لإخلاء شمال غزة

غزة/سما/

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية اليوم السبت 24 مايو 2025 ، إن الخطة الأمريكية التي تم الإعلان عنها من قبل الاحتلال ، تمثل امتهانا مرفوضا للكرامة الإنسانية، ومحالفاً للقانون الدولي والإنساني الذي كفل حق الإنسان في الحصول على الغذاء والطعام بكرامة وأمان دونما أي شكل من أشكال الابتزاز.

وبينت ان ⁠ هذه الخطة تمثل انتهاكا صريحا وسافرا لأبسط حقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة ، وتعيد البشرية إلى عصور الاستعباد.

واعلنت القوى الوطنية والإسلامية عن رفضها الشديد للخطة التي تم الإعلان عن آلياتها التي تهدف لإخلاء شمال قطاع غزة عبر منع وصول الطعام إلى مناطق الشمال وإجبار سكانه على إخلائه لتسهيل عملية احتلاله والسيطرة عليه وتدميره تدميرا كاملا .

وثمنت القوى الوطنية دور المجتمع المحلي والمؤسسات والجمعيات الأهلية ، ونشيد بموقف المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية الرافضة لهذه الخطة.

ودعت إلى حماية دور المنظمات الدولية وفي مقدمتها "الأونروا" ونؤكد على حيادية وشفافية ونزاهة عمل المؤسسات الدولية التي تقدم خدمات الإغاثة الإنسانية بكل مهنية وجدارة .

وطالبت القوى بالعمل الجاد من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء حرب الإبادة، فهو السبيل الوحيد لإحباط مخطط التهجير ومنع محاولات استعباد شعبنا ، وانهاء مأساته الإنسانية ومنع توظيف جوعه وجوع أطفاله لتحقيق الأهداف الاستعمارية التي يسعى الاحتلال لتحقيقها.

ويشار الى ان اسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة تسعى لفرض سياسية جديدة لتوزيع المساعدات عبر 3 نقاط فقط جنوب القطاع ، بهدف فرض هجرة جماعية للمواطنين، وتحييد عدد من المواطنين من المساعدات بحجج واهية وهو ما ترفضه كافة المؤسسات الدولية .