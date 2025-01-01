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"باراك": احتلال غزة وتهجير سكانها مجرد أوهام سترتد على "إسرائيل"

الجمعة 23 مايو 2025 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"باراك": احتلال غزة وتهجير سكانها مجرد أوهام سترتد على "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، إن "إسرائيل" بحاجة إلى قيادة تسعى لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة دفعة واحدة، ووقف الحرب العبثية.

وأشار إيهود باراك في تصريح صحفي إلى أن ما يجري في غزة حرب سياسية هدفها الحفاظ على الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، مضيفاً: "أن شكوك كبيرة في نجاح العملية العسكرية بقطاع غزة في تحقيق نتائج مختلفة عن العمليات السابقة".

وشدد على أن العملية العسكرية في غزة ستزيد عزلة "إسرائيل" السياسية والقانونية، وتقتل عدداً من الأسرى الأحياء، متبعاً: "أن توسيع الحرب في غزة لن يؤدي إلى تحقيق انتصار على حركة حماس".

ونوه إلى أن احتلال غزة وتهجير مليوني فلسطيني وتوطين الإسرائيليين محلهم مجرد أوهام سترتد على "إسرائيل".

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

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