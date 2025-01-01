  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"سرايا القدس" تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين في كمين جنوبي غزة..

الخميس 22 مايو 2025 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين في كمين جنوبي غزة..



غزة /سما/

أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الخميس، قتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين إثر استدراجهم لكمين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت إن “مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة هندسية مؤللة (ترافقها آليات عسكرية) إلى كمين محكم ومركب داخل مبنى شرق مدينة خان يونس تم تفخيخه باستخدام عبوات شديدة الانفجار وتفجير القوة بداخله”.
وأضافت في منشور عبر تلغرام، أنه “فور وصول قوة إنقاذ إسرائيلية إلى الموقع، تم استهدافها بقذيفة مضادة للدروع”.
وأشارت إلى هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى العسكريين من المكان، دون أن تعلن عن عددهم.

ولم تذكر “السرايا” موعد تنفيذ العملية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادثة حتى الساعة 14:40 ت.غ.
تأتي العملية في إطار تصدي “السرايا” لتوغل الجيش الإسرائيلي الذي يواصل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
وفي 9 مايو/ أيار الجاري، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سمح الجيش بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 856 ضابطا وجنديا بينهم 8 منذ استئنافه الإبادة في غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، وفق بياناته المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة.
وخلافا لما يعلنه، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.
وتفرض تل أبيب، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.
ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

الأكثر قراءة اليوم

روبيو يتحدث عن “تقدم كبير” قد يحدث بملف حرب غزة..

منظمة غامضة ومرتزقة أجانب ورئيس وزراء بريطاني سابق: خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة

من هو إلياس رودريجيز منفذ عملية قتل موظفي السفارة الاسرائيلية في واشنطن؟

نتنياهو: لا وقف للحرب إلا بإجلاء حماس ونزع سلاح غزة وتنفيذ "خطة ترامب"

مؤسسة غزة الإنسانية: سنوزع المساعدات لسكان القطاع خلال أيام ودورنا “مكمّل” للأمم المتحدة ولا نسعى للحلول محلها

واشنطن : مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي

الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية إطلاق النار غرب سلفيت... شهادات من بروقين تكشف "إعدامًا ميدانيًا"

الأخبار الرئيسية

السعودية وفرنسا تعدان خطة لنزع سلاح حماس وتحويلها إلى تنظيم سياسي بحت..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بالفرقة 98 لتوسيع العدوان في غزة

إسرائيل تخطط لانشاء غزة الصغيرة : 2 مليون فلسطيني في مساحة 25 % من مساحة القطاع

الاحد القادم..شركة أمريكية ستوزع المساعدات في غزة بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي

اليمن : استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ "باليستي" وطائرتين مسيرتين إلى اهداف بحيفا ويافا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية