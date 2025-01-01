زلزال بقوة 6.2 يضرب اليونان ويشعر به سكان القاهرة

القاهرة/سما/

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسّطي يوم الخميس، أن زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة كريت الواقعة جنوب اليونان، في هزة أرضية شعر بها السكان في عدة مناطق دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 77 كيلومتراً.

وذكر المركز أن مركز الزلزال كان على بعد 79 كيلومترًا شمال شرق مدينة هيراكليون، وهي كبرى مدن جزيرة كريت، وعلى عمق متوسط من سطح الأرض، ما جعله محسوسًا بشكل واضح لدى السكان المحليين.

من جانب آخر، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الرسمية المصرية، بأن بعض سكان العاصمة المصرية القاهرة، شعروا بالزلزال.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية في جزيرة كريت على بعد 499 كيلومترًا شمالي مرسى مطروح (غربي مصر).

وأشار المعهد، حسب بيانٍ له، إلى أن الهزة كانت بقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر، بين خط العرض 35.60 شمالًا وخط الطول 25.96 شرقًُا، وأنها كانت على عمق 68.91 كيلومتر.

وأوضح أن الهزة الأرضية وقعت 06:19:38 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وذكر المعهد أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

والأسبوع الماضي، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن الزلزال الذي شعر به السكان كان بقوة 6.4 درجة، ووقع على بعد 431 كيلومترا شمال مدينة رشيد، بعمق 76 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأكد المعهد أن أجهزة الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجّل حتى الآن أي توابع للهزة الرئيسية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن زلزالا آخر بقوة 6.1 درجة تم رصده جنوب مدينة فراي اليونانية، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان بعض المدن في تركيا المجاورة.

وتُعد منطقة شرق البحر المتوسط من المناطق النشطة زلزاليا، وتشهد بين الحين والآخر هزات متوسطة إلى قوية، تتفاوت آثارها بين الشعور بها فقط وبين التسبب في أضرار متفاوتة.