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سفيرة فلسطين تقدم رسالة تعيينها لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية

الثلاثاء 20 مايو 2025 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرة فلسطين تقدم رسالة تعيينها لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية



بروكسل/سما/

في سابقة دبلوماسية تاريخية، قدمت سفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، أمل جادو شكعة، رسالة تعيينها الرسمية إلى كل من رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت مساء يوم الثلاثاء، في مبنى أوروبا التابع للمجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. حسب وكالة "وفا".

وجرت مراسم التسليم في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور كبار المسؤولين من الأمانة العامة للمجلس، والمفوضية الأوروبية، وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وتبع المراسم الرسمية حفل استقبال مختصر ضم رؤساء المؤسسات الأوروبية، وعددا من أعضاء طواقمهم، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه المناسبة المرة الأولى التي يتم فيها تسليم رسالة تعيين سفير فلسطين لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهذا المستوى، وهو ما يُعد خطوة متقدمة في ترسيخ العلاقات الدبلوماسية بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي.

وقد أعربت الجهات الأوروبية عن ترحيبها بهذه الخطوة التي تؤكد التزام الطرفين بتعزيز الحوار والتعاون المشترك في القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية ذات الاهتمام المتبادل.

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