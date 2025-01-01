رئيس حزب الديمقراطيين في اسرائيل "يائير جولان" : الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية

القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم حزب "الديمقراطيين يائير جولان سياسة إسرائيل في غزة.

في مقابلة مع إذاعة الجيش، حذر من أن اسرائيل قد تشبه جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري.

وبحسب قوله، "إذا لم تعد إسرائيل إلى التصرف كدولة عاقلة، فإنها ستجد نفسها معزولة على الساحة الدولية".

واضاف جولان أن الدولة العاقلة لا تتحرك ضد المدنيين، ولا تقتل الأطفال من باب التهور، ولا تضع لنفسها هدف ترحيل السكان.

وأضاف: "إن الحكومة الحالية تتكون من أشخاص مدفوعين بالانتقام، ويفتقرون إلى الأخلاق، ولا يملكون الأدوات اللازمة لإدارة حالة الطوارئ".