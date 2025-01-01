9 شاحنات مساعدات ستدخل غزة في الساعات المقبلة

غزة/سما/

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن 9 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية بما في ذلك أغذية الأطفال، ستدخل قطاع غزة من إسرائيل في الساعات المقبلة.



ولفت المنسق إلى أنه من "المتوقع أيضا وصول شاحنات مساعدات إضافية في وقت لاحق اليوم، لكن لم يتم الاتفاق على ذلك بشكل نهائي بعد".

وأكد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي أنه "سيتم إدخال الشاحنات بنفس الطريقة التي تم بها حتى الآن، حيث ستسافر الشاحنات داخل قطاع غزة، ومن المفترض أن تصل إلى مخازن المنظمات الدولية، والتي ستقوم بتفريغها وتوزيعها على السكان".

وأضاف أنه "بحسب توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الجيش الإسرائيلي سوف يبذل جهودا لمنع حماس من السيطرة على المساعدات ـ ومع ذلك، فإن مصادر في مؤسسة الدفاع تعترف: ليس هناك حقا أي وسيلة للقيام بذلك. ولا نستطيع أن نضمن عدم وصول المساعدات إلى حماس أو أن يتم نهبها بالطريقة التي تتم الآن".

وكان مسؤولون إسرائيليون، أفادوا الاثنين، بأن إسرائيل ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة.

في غضون ذلك، أظهرت صور نشرتها وزارة الصحة في غزة، آثار استهداف القوات الإسرائيلية لمستودع المحاليل والمهمات الطبية داخل مجمع ناصر الطبي صباح اليوم.

يأتي ذلك فيما شنت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين عملية خاصة في خان يونس جنوب القطاع، ترافقت مع كثافة نارية وغارات جوية، وأدت إلى مقتل قيادي فلسطيني واعتقال عائلته.