  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

9 شاحنات مساعدات ستدخل غزة في الساعات المقبلة

الإثنين 19 مايو 2025 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 شاحنات مساعدات ستدخل غزة في الساعات المقبلة



غزة/سما/

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن 9 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية بما في ذلك أغذية الأطفال، ستدخل قطاع غزة من إسرائيل في الساعات المقبلة.


ولفت المنسق إلى أنه من "المتوقع أيضا وصول شاحنات مساعدات إضافية في وقت لاحق اليوم، لكن لم يتم الاتفاق على ذلك بشكل نهائي بعد".

وأكد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي أنه "سيتم إدخال الشاحنات بنفس الطريقة التي تم بها حتى الآن، حيث ستسافر الشاحنات داخل قطاع غزة، ومن المفترض أن تصل إلى مخازن المنظمات الدولية، والتي ستقوم بتفريغها وتوزيعها على السكان".

وأضاف أنه "بحسب توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن الجيش الإسرائيلي سوف يبذل جهودا لمنع حماس من السيطرة على المساعدات ـ ومع ذلك، فإن مصادر في مؤسسة الدفاع تعترف: ليس هناك حقا أي وسيلة للقيام بذلك. ولا نستطيع أن نضمن عدم وصول المساعدات إلى حماس أو أن يتم نهبها بالطريقة التي تتم الآن".

وكان مسؤولون إسرائيليون، أفادوا الاثنين، بأن إسرائيل ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة.

في غضون ذلك، أظهرت صور نشرتها وزارة الصحة في غزة، آثار استهداف القوات الإسرائيلية لمستودع المحاليل والمهمات الطبية داخل مجمع ناصر الطبي صباح اليوم.

يأتي ذلك فيما شنت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين عملية خاصة في خان يونس جنوب القطاع، ترافقت مع كثافة نارية وغارات جوية، وأدت إلى مقتل قيادي فلسطيني واعتقال عائلته.

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات مفاوضات غزة

موقع أميركي يكشف عن علاقة دولة خليجية بتنفيذ هجوم الـ 7 من اكتوبر على اسرائيل..

تقرير أمريكي عن "سبب استثنائي" له علاقة بدولة خليجية دفع حماس لتنفيذ طوفان الأقصى

جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق وأحياء شرق خان يونس ودير البلح بالإخلاء

إسرائيل تقترح هدنة بغزة 60 يوما مقابل افراج حماس عن نصف الأسرى الأحياء

نتنياهو يتمسك بإبادة واحتلال غزة ويقر بضغوط خارجية لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع

الكابينيت الإسرائيلي يصادق على بناء جدار أمني على الحدود الشرقية مع الأردن

الأخبار الرئيسية

سنسوي كل غزة بالأرض كما فعلنا في رفح

شهداء الاثنين 24-2-66455395-4555-4a64-b484-94f12dddbb23

71 شهيدا في قطاع غزة منذ الفجر

682af3d24c59b728c11807d4

نتنياهو: سنسيطر على كافة مناطق قطاع غزة

4-48-730x438

صحيفة فرنسية: هكذا تضع إسرائيل المحادثات بشأن غزة في الرماد

0-15-730x438-1-730x438-1-730x438

القسام تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين بـ”كمين مركب” شمال غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية