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حادثة غريبة على حدود مصر.. سائح كوري يحاول السباحة إلى إيلات

الإثنين 19 مايو 2025 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادثة غريبة على حدود مصر.. سائح كوري يحاول السباحة إلى إيلات



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن حادث تسلل غريب من نوعه من سيناء إلى إيلات لسائح كوري تم رفض دخوله إلى البلاد.


وقالت القناة العبرية "ماكو" إن السائح الكوري حاول السباحة إلي مدينة إيلات عبر مصر، ووصفت الحادث بالغريب.

وتحت عنوان "لم نر شيئا كهذا من قبل"، قال تقرير القناة العبرية إن السائح الكوري، كان قد حاول دخول إسرائيل قبل نحو شهر وتم رفض طلبه، ووصل إلى سيناء هذا الأسبوع وحاول السباحة عبر مدينة طابا المصرية باتجاه إيلات، وألقت قوات الأمن البحري القبض عليه، وتم تحويله إلى إدارة تنفيذ الأحكام الخاصة بالأجانب.

وأوضحت القناة العبرية أنه تم رصد أجنبي كوري هذا الأسبوع وهو يحاول التسلل إلى إسرائيل سباحة عبر معبر طابا الحدودي.

وأظهر التحقيق الأولي أن الأمر يتعلق بأجنبي حاول دخول إسرائيل في أبريل 2025 وتم منعه من الدخول، وبعد شهر حاول حظه بالسباحة نحو إسرائيل، حيث بدأ السباحة من فندق طابا، على بعد حوالي 2 كم باتجاه الأردن، وتم القبض عليه.

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