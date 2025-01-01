وسط تجويع غزة.. كاتس يدعي التنسيق مع شركة أمريكية لبدء توزيع مساعدات

ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أن بلاده تنسق مع شركة أمريكية لبدء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة اعتبارا من 24 مايو/ أيار الجاري، فيما تواصل تل أبيب سياسة الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين منذ أكثر من شهرين في القطاع.

وبحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد أدلى كاتس بهذا التصريح، الأحد، خلال نقاش سري بلجنة الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان).

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: “ننسق مع شركة أمريكية يمكنها البدء بتوزيع المساعدات الإنسانية في 24 مايو”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، ذكرت القناة 12 العبرية، أنه "وصل إلى مطار بن غوريون عناصر الأمن التابعون للشركة الأمريكية التي ستشرف على توزيع المساعدات في قطاع غزة -بعد قرابة أسبوع-.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.

وفي الآونة الأخيرة، تروج تل أبيب وواشنطن لخطتين لتوزيع المساعدات، وسط إقرار إسرائيلي بأن كلا الخطتين تهدفان فعليا إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيسي لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.