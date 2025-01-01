"إسرائيل" تعلق على صحة تقارير العثور على جثة السنوار

القدس المحتلة/سما/

بعد انتشار تقرير يفيد بالعثور على جثة محمد السنوار القيادي في حماس داخل نفق بمدينة خان يونس جنوب غزة، نفت إسرائيل صحة التقرير، موضحة أنها "أخبار غير صحيحة" وفق صحيفة "معاريف".



وقالت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، إن تقريرا تحدث عن العثور على جثة القيادي في حماس، محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة، صباح اليوم الأحد، داخل نفق تم قصفه قرب مستشفى في مدينة خان يونس، إلى جانب جثث شخصيات بارزة أخرى بالحركة كانوا برفقته، وتتعامل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع التقارير بحذر، وتنتظر حتى يتم إزالة الأنقاض.

كما أفادت مصادر عبرية بمقتل محمد شبانة قائد لواء رفح التابع لحركة "حماس".

وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل نفت التقرير قائلة: "أخبار غير صحيحة، بسبب حقيقة أن الجيش الإسرائيلي لا يزال لا يسمح لحماس بالوصول إلى منطقة الأنفاق، ومن المشكوك فيه للغاية ما إذا كانوا قادرين على الحفر في غزة والوصول إلى الجثث".

وقال مصدر أمني "حسب معلوماتنا فإن النفق لم يتم حفره منذ الهجوم ولم يتم رفع الأنقاض" ولم تعرف إسرائيل ما إذا كان قد قتل في القصف أم نجح في الهروب من النفق قبل القصف.

من جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بجلسة في لجنة الخارجية والأمن: "أعتقد أن محمد السنوار تمت تصفيته، وأنا أعمل بناء على فرضية أنه تمت تصفيته. لا يوجد تأكيد نهائي من الجيش".

ونفذ الجيش الإسرائيلي الهجوم الدقيق في محيط المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس، وهي منطقة حددتها المؤسسة الأمنية "كمجمع قيادة وسيطرة مهم لحماس".



وفي الأيام القليلة الماضية، أطلقت طائرات سلاح الجو عشرات القنابل الثقيلة على البنية التحتية تحت الأرض أسفل المجمع، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 من عناصر "حماس"، وكان العديد منهم قريبين من كبار قادة المنظمة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد مراسلنا بمقتل زكريا السنوار شقيق يحيى السنوار الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة في قصف إسرائيلي على خيمته في النصيرات الليلة الماضية.

وقتل السنوار، وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالجامعة الإسلامية وحاصل على شهادة الدكتوراه في اختصاصه، مع 3 من أبنائه في القصف الإسرائيلي لخيمتهم التي يلجؤون إليها جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.