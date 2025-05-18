كاتس يزعم : جميع المؤشرات تؤكد اغتيال محمد السنوار

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست إنه "لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن، لكن بحسب كل المؤشرات تم القضاء على محمد السنوار".

وقال ذلك بعد وقت قصير من تقرير قناة "الحدث السعودية" عن مصادرها، أنه تم العثور على جثة محمد السنوار، الذي كان يشغل منصب رئيس حماس فعليا في قطاع غزة بعد اغتيال شقيقه يحيى السنوار قبل نحو سبعة أشهر، في نفق في خان يونس.

واكدت مصادر لـ "العربية- الحدث"، العثور على جثة محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما أوضحت المصادر اليوم الأحد، أنه تأكد مقتل قائد لواء خان يونس (محمد السنوار) بغارات إسرائيلية قبل أيام على جنوب غزة.

وأشارت إلى أن محمد شبانة قائد لواء رفح قتل في الغارات الإسرائيلية أيضا مع السنوار.

بدورها، قالت صحيفة "واينت" العبرية، بعد خمسة أيام من قصف مستشفى الأوروبي في خان يونس، جاء أول تأكيد على اغتيال محمد السنوار وتم العثور على جثته في نفق بخان يونس.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، قصف جيش الاحتلال المستشفى الأوروبي، حيث كان يُعتقد أن السنوار ومسؤولين كبار آخرين يقيمون هناك. وكان النفق الذي تم تفجيره مخصصا لاستخدام كبار مسؤولي حماس.