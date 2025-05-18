92 شهيدا منذ الفجر: شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس

غزة/سما/

استشهد 92 مواطنا وأصيب آخرون، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، من بينهم 34 شهيدا في مدينة غزة وشمال القطاع، وفقا لمصادر طبية.

وفي أحدث الغارات، أفادنت مصادر محلية باستشهاد الشقيقين صالح ودعاء سليمان بركة، وإصابة آخرين في غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي على برج سكني في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، وعلى منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب القطاع.

كما استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون، في قصفت طائرات الاحتلال خيام للنازحين ومنازل في مواصي خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، كما أدى القصف إلى اشتعال النيران في خيام النازحين.

وأعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني، توقف العمل في قسم العمليات الجراحية حتى إشعارٍ آخر، جرّاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمستشفى نتيجة قصف الاحتلال محيط المستشفى، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في معظم أقسام المستشفى، مجددا مطالبته لكل المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات، واحترام القانون الدولي الذي ينص على حرمة استهدافها.

وفي وقت سابق، استشهد سبعة مواطنين بينهم ثلاثة في مدينة خان يونس، أحدهم بإطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيّرة، واثنان جراء قصف استهدف تجمعا لمواطنين، فيما استشهد أربعة مواطنين في حي تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطاع إثر قصف منزل.

وكان الاحتلال قد قصف مخزنا للمساعدات في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين بينهم الرضيع قصي أبو لبدة البالغ من العمر 10 أيام، وإصابة آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وذكرت مصادر طبية ومحلية أن الاحتلال قتل أكثر من 200 مواطن، وهجّر قسرا نحو 300 ألف آخرين من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ودمر قرابة ألف وحدة سكنية كليا أو جزئيا خلال 48 ساعة، ضمن حرب الإبادة التي يرتكبها ضد المدنيين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "نحو 140 شهيدا لا يزالون تحت الأنقاض، بسبب منع متعمد من جيش الاحتلال لطواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى مواقع القصف، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وظهر السبت، ألقى الاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية على مناطق في قطاع غزة، توعد فيها بتوسيع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الـ20 في القطاع وتنفيذ اجتياح بري جديد.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.