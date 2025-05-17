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ترامب يتحدث عن "إحساس قطر بالإهانة"

السبت 17 مايو 2025 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتحدث عن "إحساس قطر بالإهانة"



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن، تأثر سلبا بالانتقادات التي طالت الطائرة الفاخرة التي قدمتها قطر للإدارة الأمريكية.


وأوضح ترامب في حوار مع الإعلامي بريت باير على قناة "فوكس نيوز" أمس الجمعة، أن الهدية كانت مقترحة لاستخدامها مؤقتا بدلا من طائرة الرئاسة الأمريكية.

وأضاف: "أعتقد أنه شعر بالإهانة، فقد قدم هدية لمساعدة من سانده، وكانت بادرة طيبة جدا". كما أشار إلى أن رئيس الوزراء القطري تواصل مجددا لعرض الطائرة، رغم عدم تأكيد المسؤولين القطريين لذلك.

وخلال المقابلة، نقل ترامب عن الشيخ محمد قوله: "لقد كان بلدكم سخيا معنا، وأرغب في تقديم شيء يساعد في حل مشكلة طائرة الرئاسة التي تواجهونها". فرد ترامب بقبوله الاقتراح، معربا عن تقديره للبادرة.

وأثارت "هدية" فاخرة من قطر للرئيس الأمريكي، متمثلة في طائرة بوينغ 747-8 تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حيث تساءل العديد من المتابعين عن الدوافع وراء قبول مثل هذه الهدية من دولة أجنبية، وما إذا كان لذلك تأثير على نزاهة الرئيس السابق.

وأعرب نواب أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن قلقهم إزاء قبول الطائرة. حيث حذر السيناتور الجمهوري تيد كروز من مخاطر أمنية محتملة، بينما رأى السيناتور الديمقراطي جاك ريد أن ذلك قد يعرض أمن الاتصالات والأنظمة الحساسة للخطر.

يذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى أن تحويل الطائرة لخدمة الرئاسة قد يتطلب مئات الملايين من الدولارات، مع حاجة تركيب أنظمة الأمن والاتصالات إلى ما يقارب العامين.

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