شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

بيروت /سما/

استشهد شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق بين بلدتي أبو الأسود والزرارية جنوب لبنان.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح اليوم السبت، بأن الغارة وقعت في منطقة تبعد نحو 35 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل، شمال نهر الليطاني.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وفي وقت سابق من فجر السبت، نفذت مسيرة إسرائيلية، غارة على دفعتين مستهدفة هنغارا في حي المفرق في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، ويُشار إلى أنه كان قد تعرض سابقا لغارة مماثلة. ولم يفد بوقوع اصابات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.