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"شبح القسام".. موقع عبري ينشر معلومات عن قيادي في حماس مرشح لقيادة الكتائب (صورة)

الجمعة 16 مايو 2025 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شبح القسام".. موقع عبري ينشر معلومات عن قيادي في حماس مرشح لقيادة الكتائب (صورة)



غزة/سما/

بعد الغموض حول مصير  قائد حركة "حماس" في قطاع غزة محمد السنوار وإمكانية اغتياله في العملية العسكرية في خان يونس، تظهر أسماء بارزة لخلافته في منصب رئيس الجناح العسكري لحماس.

وذكر موقع "i24 News" أنه من المحتمل أن يخلف عز الدين الحداد والمعروف بلقب "أبو صهيب" و"شبح كتائب القسام"، محمد السنوار.

وأفاد بأن عز الدين الحداد هو قائد لواء غزة وعضو المجلس العسكري المصغر للكتائب.

وبدأ حداد مسيرته في كتائب القسام كقائد سرية، ثم قائد كتيبة، وفي النهاية تولى قيادة لواء غزة بعد اغتيال قائد اللواء السابق باسم عيسى في عام 2021.

وقاد الحداد ما لا يقل عن ست كتائب بالإضافة إلى كتيبة من القوات الخاصة، وفي يونيو 2024 أفيد بتعيينه مسؤولا عن منطقة شمال قطاع غزة. 

وفي إطار هذا الدور ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" بعد اغتيال يحيى السنوار، كان قائدا لقيادتين تابعة لحماس و14 كتيبة، وعلى ضوء ذلك "تقاسم" فعليا إدارة القطاع مع محمد السنوار.

كما كان للحداد دور بارز ومحوري في هجوم السابع من أكتوبر.

ووفق المصدر ذاته، أشار "شبح القسام" خلال لقاء إعلامي إلى أن "حماس" نفذت هجوم السابع من أكتوبر بعد الحصول على معلومات من خوادم وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200"، موضحا أن الحركة اخترقت خوادم هذه الوحدة وعثرت على ملف يثبت أن الجيش الإسرائيلي خطط لحرب مدمرة في قطاع غزة قبل الهجوم.

يشار إلى أن لحداد دورا بارزا في تنظيم "المجد" ضمن الجناح العسكري لحركة حماس، وهي منظمة أسسها يحيى السنوار نفسه ومسؤولة عن ملاحقة المشتبه بهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وتمتع الحداد بعلاقة وثيقة مع يحيى السنوار، وفق المصدر العبري.

وتعرض حداد لعدة محاولات اغتيال إسرائيلية، حيث قصف منزله في الأعوام 2008 و2012 و2021 و2023.

وفي نوفمبر 2023، عرضت إسرائيل مكافأة مالية قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله أو اغتياله.

قتل نجله البكر صهيب هذا العام بقصف إسرائيلي على مدينة غزة في 17 يناير 2025.

عز الدين الحداد

ورغم أن حداد مرشح محتمل لخلافة السنوار، لكن هناك شخصية قيادية أخرى وهو قائد "لواء رفح" محمد شبانه، حيث تحدثت تقارير في غزة عن إمكانية وجوده إلى جانب السنوار خلال الضربة التي استهدفته في خان يونس لكنه مرشح محتمل لخلافة السنوار.

ونجا شبانه من عدة محاولات إسرائيلية لاغتياله، كما أنه يتمتع بخبرة قيادية واسعة في القسام.

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