ترامب: الشرع شابٌ جذاب قوي ذو ماضٍ صلب ومقاتل حقيقي وسيعترف بـ”إسرائيل” عندما يستتب الأمن في بلاده

واشنطن / وكالات /

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشاد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، متعهدًا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية من أجل تعزيز السلام والازدهار في الأراضي السورية.

وأضافت ليفيت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبّر بدوره عن تقديره للرئيس ترامب، واصفًا قرار رفع العقوبات بـ”الخطوة الشجاعة”، موجّهًا الشكر للرئيس الأمريكي على ما وصفه بعلاقات الصداقة الوثيقة.

كما أبلغ ترامب الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، بأن أمامه فرصة تاريخية لإحداث تغيير حقيقي في بلاده.

وأشارت ليفيت إلى أن اللقاء أدى إلى تغييرات في مواقف النظام السوري، موضحة أن الرئيس ترامب حثّ الرئيس الشرع على اتخاذ خطوات ملموسة لصالح الشعب السوري، مشيرة إلى جملة من المطالب التي طرحها ترامب، أبرزها: الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، إخراج جميع العناصر الإرهابية الأجنبية من سوريا، ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، التعاون مع الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم داعش، وتحمل المسؤولية الكاملة عن مراكز احتجاز عناصر التنظيم شمال شرق البلاد.

وذكرت المتحدثة أن الرئيس الشرع أعرب عن شكره للرئيس ترامب وولي العهد السعودي والرئيس التركي على جهودهم في تنظيم الاجتماع، مؤكداً إدراكه لأهمية اللحظة السياسية بعد انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، ومشيرًا إلى التقاء المصالح السورية-الأمريكية في مكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيميائية.

كما جدّد الشرع التزام بلاده باتفاقية فك الاشتباك الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1974، وأعرب عن تطلعه لأن تلعب سوريا دورًا محوريًا في تعزيز التجارة بين الشرق والغرب، داعيًا الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في قطاعي النفط والغاز السوريين.

وعقب الاجتماع، توجّه الرئيس ترامب إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث صرّح لدى وصوله بأن “الرئيس السوري سيعترف بإسرائيل عندما يستتب الأمن في بلاده”، فيما لم تصدر دمشق أي تأكيد رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

ووصف ترامب لقائه بالشرع بأنه “رائع”، مشيدًا بالرئيس السوري الجديد بقوله: “إنه شابٌ جذاب، قوي، ذو ماضٍ صلب، ومقاتل حقيقي… إنه قائد مذهل”.