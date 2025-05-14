الولايات المتحدة وقطر توقعان اتفاقات في مجال الدفاع

الدوحة/سما/

وقعت الولايات المتحدة وقطر اتفاقات في مجال الدفاع، الأربعاء، عقب وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الدوحة ضمن جولته الخليجية، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".



وفي السياق ذاته، أبرمت قطر اتفاقا لشراء طائرات من شركة "بوينغ" الأميركية لصالح الخطوط الجوية القطرية، وقال ترامب إن قيمة الصفقة 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة.

وشهد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد مراسم توقيع الاتفاق في الدوحة.

وحظي الرئيس الأميركي باستقبال رسمي حافل لدى وصوله قادما من السعودية، في إطار جولته الخليجية التي تشمل أيضا دولة الإمارات.



وأكد أمير قطر أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة.

وأضاف خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي في الديوان الأميري: "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".

وتابع موجها حديثه لترامب: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة".

وقال ترامب للشيخ تميم بن حمد: "صداقتنا وفية وجميلة جدا. يمكننا أن نعمل مع قطر على أعلى المستويات لإحلال السلام ليس فقط في المنطقة، بل في قضايا دولية أيضا".

وأضاف: "العمل الذي قمت به في بلادك رائع جدا. أنظر إلى كل تلك المباني، أنا كمطور عقاري سأعطيك الدرجة كاملة، مثالي".