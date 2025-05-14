مفاوضات الدوحة تتواصل وسط تعنّت إسرائيلي وتمسّك بـ"مقترح ويتكوف"

القدس المحتلة/سما/

تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات بشأن وقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرًا وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وسط تعنّت متواصل من قبل تل أبيب وغياب أي مرونة في المواقف.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى قطر، اليوم الأربعاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، وهي الأولى له منذ بدء ولايته الثانية، حيث استهل زيارته بالإشارة إلى "أخبار جيدة" قد تتبلور حتى يوم الجمعة.

ويشارك في المفاوضات وفد إسرائيلي وصل إلى الدوحة لاستئناف المحادثات المتعثرة، وذلك بعد ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف فيتكوف، الذي اجتمع برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم الإثنين.

وذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان صدر عنه في وقت سابق اليوم، أن نتنياهو أنهى سلسلة محادثات مع ويتكوف وفريق التفاوض الإسرائيلي في ملف الأسرى والمفقودين، دون أن يورد أي تفاصيل إضافية حول فحوى اللقاءات أو نتائجها.

في المقابل، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولَين إسرائيليين أن المحادثات التي يديرها المبعوث الأميركي في الدوحة لم تُحرز أي تقدّم حتى الآن. وأوضح أحد المسؤولين أن نتنياهو يُبدي "صفر مرونة" تجاه أي تعديلات على "مقترح ويتكوف".

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة i24NEWS الإسرائيلية أن نتنياهو والوفد الإسرائيلي المرافق له أوضحوا خلال المباحثات أن "مقترح ويتكوف" هو الصيغة الوحيدة الممكنة من وجهة نظرهم، ولا مجال لقبول بدائل أو تعديلات جوهرية عليه.

وأضافت القناة، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن عددًا من عائلات الأسرى الإسرائيليين المتواجدين في الدوحة عقدوا اجتماعا استمر ساعتين ونصف الساعة مع مسؤولين قطريين والمبعوث الأميركي، دون الإشارة إلى نتائج تلك اللقاءات.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله إن تل أبيب "متمسكة" بـ"مقترح ويتكوف"، مشددا على أن الحرب لن تنتهي قبل استعادة جميع الأسرى وخضوع حركة حماس، بما في ذلك نزع سلاح غزة وإجلاء قادة فصائل المقاومة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي قوله، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف فشل في إقناع نتنياهو بإبداء ليونة في مفاوضات غزة.

وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن ويتكوف أجرى اتصالات هاتفية متكررة مع نتنياهو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المصدر إلى أن نتنياهو يصر على المضي في المقترح الذي طرحه ويتكوف قبل شهرين ونصف ويتضمن تهدئة لـ45 يومًا.