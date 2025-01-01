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قمة الرياض ..سعي أميركي لتوسعة اتفاقيات أبراهام ومحاولة وقف الحرب على غزة ..

الأربعاء 14 مايو 2025 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قمة الرياض ..سعي أميركي لتوسعة اتفاقيات أبراهام ومحاولة وقف الحرب على غزة ..



الرياض / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يرغب في عقد صفقة مع إيران وضم دول أخرى إلى “اتفاقيات أبراهام”.
جاء ذلك في كلمته بالقمة الخليجية الأمريكية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.
وفي القمة تحدث ترامب عن عدد من التطورات في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين.
وقال ترامب إن “دول الخليج تقف في مقدمة الصف لخلق شرق أوسط مستقر”.

 

واعرب عن أمله في ضم دول أخرى بالمنطقة إلى “اتفاقيات أبراهام” للتطبيع مع إسرائيل.
وأضاف: “هناك فرصة لبناء لبنان مزهر في سلام مع جيرانه”.
وبخصوص التطورات في اليمن، قال ترامب: “ضربنا أكثر من 1200 هدف حوثي في اليمن وبعد 52 يوما من الهجمات توقف الحوثيون عن مهاجمة السفن”.

 

وأكد الرئيس الأمريكي رغبته في عقد صفقة مع إيران “ولكن يجب توقف تبنيهم للإرهاب”، وفق تعبيره.
بدوره، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السعي لوقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية.
وقال بن سلمان في معرض حديثه خلال القمة: نشيد بالقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب أمس برفع العقوبات عن جمهورية سوريا الشقيقة”.
وأضاف: نؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ودعمنا للجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار هناك”.
وتابع ولي العهد السعودي: “حريصون على استمرار التعاون والتنسيق مع أمريكا من أجل استقرار المنطقة”.
وقال بن سلمان: نشجع الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل هناك”.
جدير ذكره أنه جاءت هذه التصريحات خلال لقاء ولي العهد السعودي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض.

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